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فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

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فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “
http://almnatiq.net/?p=1008417
المناطق_واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالشراكة مع صحة جازان، عبر منصة التواصل الاجتماعي “زوم” غداً، ندوة بعنوان ( لقاح كورونا حماية وأمان.. وأهميته لطلاب المراحل التعليمية ).
وتشتمل الندوة على ثلاثة محاور هي “الوقاية من منظور شرعي لقاح كورونا أنموذجاً”، و” أهمية لقاح كورونا في القضاء على الوباء “، و” دور الأسرة في حث الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا”.

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