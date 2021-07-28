فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالشراكة مع صحة جازان، عبر منصة التواصل الاجتماعي “زوم” غداً، ندوة بعنوان ( لقاح كورونا حماية وأمان.. وأهميته لطلاب المراحل التعليمية ).

وتشتمل الندوة على ثلاثة محاور هي “الوقاية من منظور شرعي لقاح كورونا أنموذجاً”، و” أهمية لقاح كورونا في القضاء على الوباء “، و” دور الأسرة في حث الطلاب والطالبات على أخذ لقاح كورونا”.