احدث الأخبار

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع مجلس الشيوخ الفرنسي
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “
أبرز المواد
 “الصحة” تُفعل أنشطة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في محافظة المهرة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في جمهورية بنغلاديش
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده
أبرز المواد
 القبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود
أبرز المواد
 «النمر»: 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب
أبرز المواد
الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة

أبرز المواد
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع مجلس الشيوخ الفرنسي

وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع مجلس الشيوخ الفرنسي

أبرز المواد
وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

أبرز المواد
فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

أبرز المواد

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة
http://almnatiq.net/?p=1008428
المناطق_واس

أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.
وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع مجلس الشيوخ الفرنسي

وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع مجلس الشيوخ الفرنسي
وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم ندوة “لقاح كورونا .. حماية وأمان “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*