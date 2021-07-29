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توصية من طبيبة روسية بشأن أفضل نظام غذائي بعد شفاء المصابين من كورونا

توصية من طبيبة روسية بشأن أفضل نظام غذائي بعد شفاء المصابين من كورونا
http://almnatiq.net/?p=1008434
المناطق_ الرياض

اقترحت الدكتورة يورغيتا فارايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، تغيير النظام الغذائي للشخص بعد شفائه من “كوفيد-19” ليستعيد حالته الطبيعية بسرعة.

النظام الغذائي المتوازن
وتشير الأخصائية الروسية في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع يلعب دورا مهما في عملية استعادة الحالة الطبيعية بعد الشفاء من “كوفيد-19″، ويجب أن تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية عالية- 20-30 كيلوسعرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم، مع الأخذ بالاعتبار شدة المرض ووزن الجسم الأولي. وفقا لـ”روسيا اليوم”

البروتينات
وتقول، “يجب أن تحتوي وجبة الطعام على كمية كافية من البروتينات 1.2-2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لمكافحة ضمور العضلات مع الأخذ بالاعتبار حالة الكلى. ويفضل خلال اليوم تناول 3-4 حصص من المواد التالية: الحليب، منتجات الألبان المخمرة، الزبادي، السمك، البيض، الدواجن، اللحوم، البقول، ومنتجات فول الصويا”.

التنوع في النظام الغذائي
وتضيف، زيادة التنوع في النظام الغذائي، يؤدي إلى حصول الجسم على مواد مغذية أكثر، كما يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات الموسمية (كل حصة 80 غراما تقريبا) يوميا، وأن تكون ثلاث وجبات رئيسية في اليوم و 1-3 وجبات خفيفة”.

وتؤكد على عدم الحاجة إلى الإفراط في تناول الطعام بعد المساء، ومن الأفضل أن يتناول الشخص وجبة الطعام الأخيرة قبل 2-4 ساعات من النوم.

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