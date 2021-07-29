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“الصحة” : يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

“الصحة” : يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
http://almnatiq.net/?p=1008438
المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.
وأبانت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال “تطبيق صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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