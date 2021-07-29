مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع العيادة الطبية المتنقلة بمديرية حيران

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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة بعزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، و يستهدف المشروع أكثر من 900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في المجال الصحي التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة.

وثمّن المحافظ السنيني دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات ومشروعات تصب في خدمة الشعب اليمني ومعيشتهم في القطاعات الصحية والمياه والإصحاح البيئي.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.