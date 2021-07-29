“الخارجية” تعلن عن 15 وظيفة لدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID بفيينا

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن توفر (15) وظيفة الدي صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID)، وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من وزارة الخارجية على إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري، مدير أول، رئيس التحرير والطباعة، مدير الاتصالات، مستشار قانوني، مسؤول تحليلات السوق، مساعد قانوني، كبير إدارة القروض، كبير موظفي أمن المعلومات، مسؤول البيئة وحوكمة الشركات، رئيس فعالية التنمية، مدير التخطيط الاستراتيجي، اخصائي قطاع، اخصائي تطبيقات، مدير محلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التقديم عليها مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني: HTTPS://OPECFUND.ORG في موعد أقصاه 2021/8/13 م كما يرجی تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية نسخة من التقديم على البريد الالكتروني التالي: [email protected] .واتسابفيسبوكتويتر