شؤون الحرمين تقدم عددا من البرامج والخدمات لقاصدات المسجد الحرام

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http://almnatiq.net/?p=1008477
المناطق - الرياض

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج لخدمة قاصدات بيت الله الحرام .
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية سلمى اللهيبي بأن الإدارة العامة تقوم بالإشراف على عدد من الخدمات الميدانية التي تقدمها الإدارات والوحدات التابعة لها لقاصدات وعُمار بيت الله الحرام حيث تقوم إدارة التوجيه والإرشاد بنشر الوعي الديني وتعليم القاصدات عن طريق التعليم الفردي ، وتسوية الصفوف والحرص على التباعد الاجتماعي ونشر الباركود وذلك بمسح القاصدة عليه لظهور المادة العلمية والاستفادة منها كما تقوم بالإرشاد والتوجيه المكاني .
وأضافت بأن إدارة الهيئة والممرات تقوم باستقبال الزائرات من قِبل موظفات إدارة الهيئة والممرات من بداية دخولهنّ من أبواب المسجد الحرام و توجيههنّ للمصليات الخاصة يهن.
وأشارت مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية إلى أن من أبرز المهام التي يقمنّ بها في داخل المصليات تنظيم المصلى النسائي بتحقيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي بين القاصدات والمحافظة على لبس الكمامة وفتح الممرات لتسهيل حركة دخول وخروج النساء إلى داخل المصلى وفصل النساء عن الرجال و توجيه القاصدات إلى المصليات المخصصة للنساء وإرشاد القاصدات إلى المرافق داخل الحرم المكي وخارجه، مشيرة إلي أن وحدة الأشخاص ذوات الإعاقة تقوم بالاهتمام بأصحاب الهمم من جميع الفئات وتقديم الإرشاد الديني والمكاني لهنّ بالإضافة إلى الاهتمام بكبار السن.

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