البرازيل ترصد 48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بكورونا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها نحو 48 ألف إصابة و1344 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48013، مقابل 41411 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.797 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1344 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1333 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 553179 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.