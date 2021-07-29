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استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

استئناف مشروع التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1008486
المناطق - واس

استأنف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة حزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية من خلال إصدار 60 ترخيصاً منظمة لتلك الأعمال .
وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن ذلك يأتي بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج بمسطح إجمالي 519,149 متراً مربعاً، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله-، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، مشيرة إلى أن الأعمال تشمل البوابات والمنارات الرئيسية ” باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح ” .
وأكدت استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.
وناقشت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية ، الخطط والمشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة، خلال المرحلة الحالية والعمل على إعداد وتهيئة المواقع المخصصة لموسم العمرة لعام 1442هـ – 1443هـ وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.

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