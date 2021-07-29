قرية ذي عين.. حصن الطبيعة والتراث والمياه المتدفقة

قرية ذي عين.. حصن الطبيعة والتراث والمياه المتدفقة

منطقة الباحة
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم في بلاده

محليات
تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب ألاسكا الأمريكية

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب ألاسكا الأمريكية

أبرز المواد
أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018

الاقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018
http://almnatiq.net/?p=1008492
المناطق - وكالات

سجلت أسعار الغاز في الأسواق الفورية الأوروبية، الأربعاء، مستويات قياسية منذ مارس 2018 متجاوزة نقطة 480 دولارا أمريكيا مقابل ألف متر مكعب.

وبلغ سعر ألف متر مكعب من الغاز في مكرز “TTF”، الذي يعتبر الأكثر سيولة، مستوى 484 دولارا أمريكيا حيث سجل بالتالي ارتفاعا بنسبة 5%.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2018، ويأتي ذلك بعد أن تراوح هذا المؤشر خلال نحو شهر من 410 إلى 440 دولارا.

وارتفع سعر الغاز في أوروبا على خلفية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، حيث بلغ في مؤشر “Platts JKM” مستوى 529 دولارا أمريكيا مقابل ألف متر مكعب، إضافة إلى مستوى منخفض للاحتياطات في أوروبا، وتراجع حجم توريدات الغاز الطبيعي المسال للمنطقة.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط ترتفع إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10933.73 نقطة
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*