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سقوط هليكوبتر عراقية أثناء قيامها بمهمة قتالية في محافظة صلاح الدين ومصرع ركابها الخمسة
http://almnatiq.net/?p=1008512
المناطق - واس

سقطت طائرة هليكوبتر عراقية أثناء قيامها بمهمة قتالية في محافظة صلاح الدين, ومقتل أفراد طاقمها المكون من خمسة عسكريين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي أن الطائرة سقطت فجر اليوم في محيط منطقة آمرلي وهي من نوع “مي-17 “، خلال تأديتها مهمة قتالية, مما أدى إلى مصرع ركابها الخمسة, بينهم ضابطان الأول برتبة عقيد والثاني برتبة رائد.
ولم يشر البيان إلى ظروف وملابسات سقوط الطائرة.

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