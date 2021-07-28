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الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يستعرض مع رئيس جامعة الجوف خطة العام الجامعي الجديد

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يستعرض مع رئيس جامعة الجوف خطة العام الجامعي الجديد

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الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يستعرض مع رئيس جامعة الجوف خطة العام الجامعي الجديد

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يستعرض مع رئيس جامعة الجوف خطة العام الجامعي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1008529
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع .
ونوه سموه بما يحظى به التعليم الجامعي والعام من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتوجيهاتهما الدائمة ، لتسخير جميع الإمكانات للطلاب والطالبات، لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل.
وقدم رئيس الجامعة عرضاً لسمو أمير منطقة الجوف عن استعدادات الجامعة للعام الجامعي 1443هـ، بعد أن أنجزت الجامعة عملية القبول للعام الجامعي الجديد، مستعرضاً خطة العام الجامعي في المحافظة، والإجراءات التي اتخذت للحفاظ على السلامة العامة .
وأكد سموه ضرورة التقيد بالإجراءات وعدم التهاون وتطبيق النظام ضد مخالفيها، حتى ينعم الطلاب ببيئة صحية تساعدهم على إتمام يومهم الدراسي .
من جهته قدم رئيس الجامعة شكره لسمو أمير منطقة الجوف على متابعته واهتمامه بسير العملية التعليمية في الجامعة .

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