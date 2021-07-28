أمير تبوك يطلع على عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة أملج

المناطق- تبوك- علي العميري:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على سير العمل بعدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمحافظة أملج والتابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان و وزارة البيئة والمياه والزراعة .وكان في إستقبال سموه لدى وصوله موقع عرض المشاريع مساء أمس محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي ورئيس بلدية المحافظة المهندس عوده بن خلف العنزي .واطلع سموه على نسب الإنجاز بالمشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة مستمعاً لشرح موجز من رئيس البلدية عن تلك المشاريع التي شملت تطوير الواجهة البحرية ، وحديقة الامير فهد بن سلطان والمدخل الشمالي والجنوبي للمحافظة ، والنموذج الأولي لميدان الراية كما أطلع سموه على نسب الإنجاز في مرفأ الصيادين بالمحافظة مستمعا لشرح موجز من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بأملج المهندس هشام بن عبدالله المنزلاوي عن المرفأ الذي تجاوزت نسب الإنجاز فيه الـ 90% ويستوعب ( 200 ) قارب صغير وكبير ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول (518 ) متر وعرض ( 3 )متر ورصيف خرساني بطول ( 90 ) متر ومنزلق بحري لإنزال واخراج القوارب كما يضم المشروع حواجز لكسر الامواج من الجهة الجنوبية والشمالية وخزانات للمياه والمحروقات ومنطقة خدمات مساندة والذي بلغ إجمالي تكلفته أكثر من 19 مليون ريال . بعدها شاهد سموه عرضاً مرئي عن مشروع ” الفندق ” أحد أهم المشاريع الإستثمارية بالمحافظة والذي سوف يتم تشغليه قريباً بعد اكتمال التجهيزات اللازمة ، واستمع سموه لشرح من المدير التنفيذي للفندق المهندس فارس بن لافي الفايدي عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه ال 96% وشيد على مساحة تفوق السبعة آلاف متر مربع ، ويضم 152 غرفةً وجناحاً وبمواصفات خمس نجوم عقب ذلك تسلم سموه هدية تذكارية من مالك المشروع بهذه المناسبة .وفي الختام أدلى سمو الأمير فهد بن سلطان بتصريح صحفي قال فيه :بداية يجب ان نكون منصفين ونتكلم عن هذا المشروع الاستثماري مشروع الفندق الذي نحن فيه الآن وهو عزيز على قلبي بالذات لأنه يقوم فيه أبن من أبناء المملكة العربية السعودية ومن أبناء محافظة أملج وهذا الشي الذي نسعى له ان يكون أبناء البلد هم أولى في إقامة مثل هذه المشاريع الضخمة مشيراً سموه بأن هذا الفندق والذي سوف يتم الأنتهاء منه و تشغيليه خلال الشهرين القادمين بالتعاون مع أعظم شركات الفنادق بالعالم شيء مفرح بالحقيقة وان شاء الله يكون هذا المشروع قدوة ومحفز لبقية رجال الاعمال بالمملكة لإقامة مثل هذه المشاريع اما بخصوص المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها بالمحافظة أجاب سموه : اسعدني جداً ما شاهدته اليوم عن نسب الإنجاز الكبيرة التي وصل إليها مشروع مرفأ الصيادين بالمحافظة وهذا شي مهم ويصب في خدمة الصيادين في المحافظة، وفيما يتعلق بمشاريع البلدية قال سموه نتمنى وان أقولها بكل بصراحة لا نريد ان يكزوا على الجماليات فقط المهم هو ما يتعلق بخدمة المواطن من أعمال النظافة والأرصفة والسفلتة والإنارة وهذه الشي هو الأساس للإنسان وفي ختام تصريحه أثنى سموه على الجهود التي يبذلها محافظ أملج في سبيل تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة .