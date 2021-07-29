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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=1008548
المناطق - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً أشار فيه إلى هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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