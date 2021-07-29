زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، ضمن زياراته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك ، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو.
وصحب معاليه خلال الزيارة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام الدكتور حسين كاوازوفيتش، وإمام وخطيب الجامع ومدير المكتبة، ومنسوبوها ، واستمع لشرح عن الجامع الذي يعد من أبرز المعالم الإٍسلامية وعن المدرسة التاريخية وما تقدمه من خدمات .
وخلال الزيارة التقى الوزير آل الشيخ عدداً من المدرسين والطلاب، وتجول في المكتبة التي تزخر بأنواع المعارف والعلوم والمجلدات والمخطوطات الإسلامية، وما تقدمه من خدمات للباحثين وطلاب العلم.
وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الغازي خسروا بيك والمدرسة والمكتبة الإسلامية بسراييفو
زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس ، ضمن زياراته الحالية لجمهورية البوسنة والهرسك ، جامع ومدرسة ومكتبة الغازي خسرو بك الإسلامية بمدينة سراييفو.
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