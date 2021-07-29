عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك : المملكة بلد مهم ومؤثر

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قال عضو المجلس الرئاسي في جمهورية البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش :” إن المملكة بلد مهم ومؤثر، وقيادته تولي دعم استقرار البوسنة عناية كبيرة عبر الشواهد التاريخية”، مشيراً إلى أن الزيارات الرسمية بين المسؤولين تدفع إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته المشيخة الإسلامية، أمس لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق بمناسبة زيارته الحالية للبوسنة والهرسك.

من جهته وصف رئيس المشيخة الإسلامية الزيارة بأنها تأكيد للروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتجسيد لحرص المملكة على تعميقها، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات .

وقد نقل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحيات القيادة الرشيدة للمسؤولين في البوسنة والهرسك، وتمنياتهم لهذا البلد بدوام الأمن والتقدم والرخاء، مؤكداً أن المملكة تحرص دائماً على كل ما فيه الخير للعالم، وتمد جسور التعاون لنشر الأمن والمحبة والسلام والتسامح بين الشعوب .

وقدم نسخاً من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

حضر الحفل رئيس مجلس الشعوب بالبرلمان باكر عزت بيغوفيتش، ورئيس العلماء والمفتي العام الدكتور حسين كفازوفيتش، ونائب رئيس العلماء الدكتور أنس ليبقاكوفيتش، ورئيس المجلس التشريعي صفوت سوفتيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من القيادات البوسنية.