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“الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق منصة البنود الزكوية

“الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق منصة البنود الزكوية
http://almnatiq.net/?p=1008564
المناطق - الرياض

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصة البنود الزكوية بغرض تمكين المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية لبنود قائمة المركز المالي، وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والقواعد التابعة لها، وذلك عبر أداة بحث وفرز تمكن المستفيد من البحث باسم البند أو تصنيفه المحاسبي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به.
وتهدف المنصة إلى زيادة نسب الالتزام الطوعي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والإسهام في رفع الوعي حيال آليات حساب الزكاة لدى فاحصي الهيئة والمكلفين والتسهيل على المحاسبين بذكر تصنيفات البنود الزكوية وطريقة معاملة الهيئة لها, من خلال أداة متطورة تتيح للمختصين البحث باسم البند الزكوي للوصول إلى معالجة زكوية صحيحة.
ودعت الهيئة المهتمين والمختصين بالمجال المحاسبي إلى زيارة المنصة للاستفادة من خدماتها والإسهام بآرائهم ومقترحاتهم حول بنود المنصة الزكوية، مشيرةً إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات حول المنصة، وذلك من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

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