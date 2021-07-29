احدث الأخبار

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان
أبرز المواد
 ” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين
منطقة مكة المكرمة
 “إنفاذ” يشرف على تصفية 10 عقارات في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر
محليات
 أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أملج
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية
محليات
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق منصة البنود الزكوية
محليات
 أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 الصحة العالمية تدعو لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن الصحي العالمي
أبرز المواد
حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان

أبرز المواد
” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

أبرز المواد
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد
أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق

أبرز المواد

“إنفاذ” يشرف على تصفية 10 عقارات في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر

“إنفاذ” يشرف على تصفية 10 عقارات في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1008565
المناطق - واس

يعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة عِدة مزادات إلكترونية، وهي: «مزاد درة الأفلاج»، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 2 / 8 / 2021م ويستعرض 3 فرص استثمارية تتمثل في عمارة تجارية سكنية وفلتين في محافظة الأفلاج، بمساحات تتجاوز 2600 متر مربع، و «مزاد درة جِدة» الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 2021م، لتصفية 5 عقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، بمساحات إجمالية تتجاوز 408 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى «مزاد نخبة الوادي» الذي يبدأ 11 / 8 / 2021م ويستعرض فرصتين استثماريتين تتمثل في ورشة وأرض فضاء بمساحة تتجاوز 1,560,000 متر مربع في محافظة وادي الدواسر.
وتعرض منصات المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما أنها تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان، وسهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور.
ويعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية
التي يضطلع المركز بها.

روابط ذات صلة

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا
“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*