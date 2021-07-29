احدث الأخبار

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان
أبرز المواد
 ” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين
منطقة مكة المكرمة
 “إنفاذ” يشرف على تصفية 10 عقارات في الأفلاج وجدة ووادي الدواسر
محليات
 أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أملج
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية
محليات
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق منصة البنود الزكوية
محليات
 أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 الصحة العالمية تدعو لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن الصحي العالمي
أبرز المواد
حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان

حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان

أبرز المواد
” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

أبرز المواد
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا للإسهام في مواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد
أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يلتقي رئيس محكمة حبونا السابق

أبرز المواد

أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أملج

أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أملج
http://almnatiq.net/?p=1008576
المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمحافظة أملج، التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة , بحضور المحافظ نايف المريخي.
وشاهد سموه نسب الإنجاز بالمشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة، مستمعاً لشرح من رئيس بلدية المحافظة المهندس عوده العنزي عن تلك المشروعات، التي شملت تطوير الواجهة البحرية، وحديقة الأمير فهد بن سلطان، والمدخل الشمالي والجنوبي للمحافظة، إضافةً للنموذج الأولي لميدان الراية، كما اطلع سموه على نسب الإنجاز في مرفأ الصيادين بالمحافظة، مستمعاً لشرح من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بأملج المهندس هشام المنزلاوي عن المرفأ الذي تجاوزت نسب الإنجاز فيه 90%، ويستوعب 200 قارب صغير وكبير، ومنصات عائمة لرسو القوارب بطول 518 متراً وعرض 3 أمتار، ورصيف خرساني بطول 90 متراً, ومنزلق بحري لإنزال وإخراج القوارب، كما يضم المشروع حواجز لكسر الأمواج من الجهة الجنوبية والشمالية وخزانات للمياه والمحروقات ومنطقة خدمات مساندة، حيث بلغ إجمالي تكلفته أكثر من 19 مليون ريال .
بعد ذلك شاهد سمو أمير تبوك عرضاً مرئياً عن مشروع ” الفندق ” أحد أهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، الذي سيتم تشغليه قريباً بعد اكتمال التجهيزات اللازمة به، واستمع سموه لشرح من المدير التنفيذي للفندق المهندس فارس الفايدي عن المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 96% وشيد على مساحة تفوق سبعة آلاف متر مربع ، ويضم 152 غرفةً وجناحاً، وبمواصفات خمس نجوم , مشيداً سموه بهذا المشروع الذي يقوم عليه مستثمر من أبناء المملكة بمحافظة أملج ، وقال ” الأمر الذي نسعى له ونؤكد عليه أن يكون أبناء البلد هم من يقفون خلف مثل هذه المشروعات الاستثمارية، وأن يكونوا قدوة لبقية رجال الأعمال ” .
وحيال المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة نوه سموه بما شاهده من نسب الإنجاز الكبيرة التي وصل إليها مشروع مرفأ الصيادين بالمحافظة، الذي يصب في خدمة ممارسي مهنة الصيد بأملج ، إضافة إلى ما شاهده في المشروعات البلدية ، وقال ” نأمل أن لايتم التركيز على الجماليات فقط بل على خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وإقامة مشاريع الأرصفة والسفلتة والنظافة والإنارة، وهي الأساس لخدمة الإنسان ” .

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة في جامعة تبوك

وظائف شاغرة في جامعة تبوك
أمير تبوك يطلع على عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة أملج

أمير تبوك يطلع على عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة أملج
أمير تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

أمير تبوك يلتقي أهالي أملج وينوه بماتشهده المحافظة من حراك سياحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*