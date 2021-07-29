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وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية
http://almnatiq.net/?p=1008578
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون، وذلك في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية المتينة، كما ناقش الجانبان العلاقات الدبلوماسية الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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