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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

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“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1008585
المناطق_واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 173 يوماً 1909 مساجد.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجدان في كل من مناطق الرياض والقصيم وحائل ومسجد واحد في المنطقة الشرقية.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

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