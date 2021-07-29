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” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
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” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

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” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة

” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
http://almnatiq.net/?p=1008595
المناطق_واس

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1289) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11358) حالة منها (1395) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (523397) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (503827) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8212) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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