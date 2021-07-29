احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة
أبرز المواد
 الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم
أبرز المواد
 مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد
أبرز المواد
 صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11012 نقطة
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 استقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان لمدير معهد الإدارة بالمنطقة
أبرز المواد
 تنفيذ حد الحرابة قتلًا في سعودي اعتنق المنهج التكفيري واقتحم أحد مصارف جازان
أبرز المواد
 استقبال الأمير خالد الفيصل لقنصل مملكة البحرين
أبرز المواد
 حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان
أبرز المواد
 ” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أبرز المواد
الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

أبرز المواد
مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

أبرز المواد
صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

أبرز المواد

تنفيذ حد الحرابة قتلًا في سعودي اعتنق المنهج التكفيري واقتحم أحد مصارف جازان

تنفيذ حد الحرابة قتلًا في سعودي اعتنق المنهج التكفيري واقتحم أحد مصارف جازان
http://almnatiq.net/?p=1008601
المناطق_واس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنفيذ حكم حد الحرابة قتلًا في سعودي أقدم على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم داعش واقتحم أحد المصارف بمدينة جازان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي (سعودي الجنسية) أقدم على اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، بقيامه باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمدًا وعدوانًا، مما نتج عنه مقتل يحيى أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين، وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف.

كما قاوم رجال الأمن وأطلق النار باتجاههم، وحاز واستعمل السلاح للإخلال بالأمن، وأعاد تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطى المخدرات، بحسب الداخلية.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني يُعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأُيّد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت تنفيذ حكم القتل حداً في الجاني محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 19 / 12 / 1442هـ باصلاحية سجون جازان بمنطقة جازان.

وأشارت إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحذرت كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة
الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم
مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*