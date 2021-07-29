استقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان لمدير معهد الإدارة بالمنطقة

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تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.

وتضمن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد في جانب الدورات وتطوير القيادات بالإضافة لتفصيل عن أوجه التعاون بين الإمارة والمعهد.