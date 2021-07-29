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استقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان لمدير معهد الإدارة بالمنطقة

استقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان لمدير معهد الإدارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1008604
المناطق_جدة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لأعمال معهد الإدارة.
وتضمن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، إحصاءات عن أعمال المعهد في جانب الدورات وتطوير القيادات بالإضافة لتفصيل عن أوجه التعاون بين الإمارة والمعهد.

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