مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

المناطق_علي العميري

قلّد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بمكتبه عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم وهم : الرائد مازن بن سعيد السفري ، الرائد باسم بن ماثل العنزي ، الرائد عادل بن محمد علاقي ، الرائد وليد بن عيد الجهني ، الرائد علي بن محمد الصبياني وهنأ اللواء الزبن الضباط الذين تمت ترقيتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.من جهتهم عبر الضباط عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.