احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة
أبرز المواد
 الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم
أبرز المواد
 مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد
أبرز المواد
 صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11012 نقطة
أبرز المواد
 أمانة جدة تغلق 25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مدير شرطة تبوك يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 استقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان لمدير معهد الإدارة بالمنطقة
أبرز المواد
 تنفيذ حد الحرابة قتلًا في سعودي اعتنق المنهج التكفيري واقتحم أحد مصارف جازان
أبرز المواد
 استقبال الأمير خالد الفيصل لقنصل مملكة البحرين
أبرز المواد
 حد الحرابة بداعشي اعتنق الفكر التكفيري واقتحم مصرف بجازان
أبرز المواد
 ” الصحة” : الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لمقاومة المتحوّرات .. وتُعلن تسجيل (1289) إصابة وتعافي (1299) حالة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أبرز المواد
الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

أبرز المواد
مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

أبرز المواد
صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11012 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11012 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1008613
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 78.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11012.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومبكو، والتأمين العربية، وتبوك الزراعية، وإس تي سي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وسدافكو، وسلامة، وسيسكو، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.19%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وتبوك الزراعية، ومشاعر ريت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 226.00 نقطة ليقفل عند مستوى 24660.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 1032 صفقة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة
الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم

الإطاحة بقائد شاحنة «متهور» في القصيم
مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*