صحة الشرقية تُنفذ 399 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

المناطق_فتحية عبدالله

نفّذت صحة الشرقية 399 جولة رقابية شملت المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والأماكن السياحية حيث تم زيارة أكثر من 340 موقع ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد١٩ وذلك بالتعاون مع اللجان المشتركة .وأكدت صحة الشرقية أنها مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية اليومية على المنشآت التجارية والعامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار من فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.