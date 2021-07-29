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مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد

مستشفى حفر الباطن المركزي يُنهي معاناة مريضة من ورم دموي حميد
http://almnatiq.net/?p=1008619
المناطق_حفر الباطن

تمكن -بفضل الله-الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي من إنهاء معاناة مريضة من ورم دموي حميد في الأذن الوسطى ومتداخل مع العظيمات السمعية مما تسبب لها بطنين نبضي مستمر مع نقص بالسمع ، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة وجود ورم دموي نابض في الأذن الوسطى وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي دقيق تم من خلاله إزالة الورم بالكامل دون تأثر عصب الوجه أو الحاجة لإزالة العظيمات وترميمها وقد تم متابعة حالة المريضة حتى غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

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