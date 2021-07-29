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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1008625
المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1524 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع نتج عنها إغلاق 9 منشآت مخالفة وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 16 بلاغاً عن مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

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