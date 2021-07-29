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تعليم مكة يحصد عدداً من الأوسمة في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م

تعليم مكة يحصد عدداً من الأوسمة في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م

أبرز المواد

تعليم مكة يحصد عدداً من الأوسمة في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م

تعليم مكة يحصد عدداً من الأوسمة في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1008629
المناطق_واس

حصد عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أوسمة في تقييم بيانات الربع الثاني في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م ، في مجالات الغلاف الجوي متقدم ، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والماء، والغطاء الأرضي، والعموم Pan-GLOBE، والعلاقة بين المناخ والظواهر، وخصائص التربة، والرطوبة والحرارة.
يذكر أن مدارس المملكة حصدت 108 أوسمة في تقييم بيانات الربع الثاني في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م، ليكون عدد الأوسمة التي حصلت عليها المملكة 2397 وساماً .

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