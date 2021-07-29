تعليم مكة يحصد عدداً من الأوسمة في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م

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حصد عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أوسمة في تقييم بيانات الربع الثاني في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م ، في مجالات الغلاف الجوي متقدم ، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والماء، والغطاء الأرضي، والعموم Pan-GLOBE، والعلاقة بين المناخ والظواهر، وخصائص التربة، والرطوبة والحرارة.

يذكر أن مدارس المملكة حصدت 108 أوسمة في تقييم بيانات الربع الثاني في برنامج جلوب البيئي لعام 2021م، ليكون عدد الأوسمة التي حصلت عليها المملكة 2397 وساماً .