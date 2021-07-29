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الأرصاد عن طقس الجمعة: أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

الأرصاد عن طقس الجمعة: أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1008641
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للارصاد بتقريره لطقس غد الجمعة، أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق التقرير، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حارًا على شرق ووسط المملكة.

ويشهد البحر الاحمر البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج  من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي،  وحالة البحر  متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، حالة البحر خفيف الموج.

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