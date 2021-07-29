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«كوفيد الأصابع».. كل ما تحتاج معرفته عن أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا

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«كوفيد الأصابع».. كل ما تحتاج معرفته عن أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا

«كوفيد الأصابع».. كل ما تحتاج معرفته عن أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1008647
المناطق_ الرياض

يستجيب المصابون بفيروس كورونا الجديد بطرق مختلفة من خلال تأثر صحة الجهاز التنفسي والأعضاء الحيوية الأخرى ، بالإضافة إلى تلك التأثيرات الشائعة فقد يؤثر فيروس SARs-COV-2  أيضًا على أصابع اليدين والقدمين، وفي حين أنه قد لا يبدو خطيرًا للغاية ، إلا أنه قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم.

يُطلق عليه حاليًا اسم “كوفيد أصابع القدم”، ورغم أنه نادر الحدوث ، إلا أنه أكثر عرضة للظهور عند المرضى الأصغر سنًا، وفي السطور التالية نقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن تأثير COVID غير العادي على أصابع القدم ، وفقاً لموقع “timesofindia”.

ما هي اصابع كوفيد؟

وفقًا لكلية طب الأقدام ، فإن Covid toes هو الاسم الذي يطلق على آفات تشبه “تشيلبلين” والتي تظهر على أصابع بعض الأشخاص بعد الإصابة بـ COVID-19. وفقًا للبحث ، يمكن أن يحدث في كل من أصابع اليدين والقدمين. ويظهر على شكل لون أحمر فاتح على أصابع اليدين أو القدمين ، يتحول في النهاية إلى اللون الأرجواني. وأخطر جانب في هذا المرض هو أنه يمكن أن ينتقل من إصابة إصبع واحد إلى جميع أصابع القدم الأخرى.

هل هناك أسباب محددة؟

حتى الآن ، لم تكن هناك أسباب محددة معروفة وراء الإصابات بكوفيد أصابع القدم ، ومع ذلك ، لا تزال الأبحاث جارية.

ويعتقد الخبراء أن أصابع COVID هي نتيجة استجابة الجهاز المناعي لعدوى فيروس كورونا النشطة. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون رد فعل مناعي مضاد للفيروسات يحفزه الجهاز المناعي للمرضى الأصغر سنًا ، والذي يؤدي بدوره إلى تغييرات في أمراض الأوعية الدموية الدقيقة.

وتشير نظرية أخرى إلى أن أصابع COVID يمكن أن تكون نتيجة مباشرة لفيروس SARs-COV-2. ويقال إن قلة الحركات الجسدية ونمط الحياة المستقر هي بعض أسباب ظهور الإصابة به.

الأعراض المصاحبة

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، تؤدي أصابع COVID فقط إلى تغير لون وتورم القدمين أو اليدين. ومع ذلك ، يمكن أن يكون غير مؤلم وعادة لا يشعر المصابون بأي شيء.

في حالات أخرى ، بالإضافة إلى التورم وتغير اللون ، يمكن أن تتسبب إصابات COVID في ظهور بثور وطفح جلدي مثير للحكة ونتوءات مؤلمة ومناطق من الجلد الخشن. في الحالات الشديدة ، قد تظهر أيضًا كمية صغيرة من القيح تحت الجلد.

طرق العلاج

في معظم الحالات ، تلتئم أصابع COVID من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، إذا استمر المرض لفترات أطول من الوقت ، فاتصل بطبيب الأمراض الجلدية ، والذي يمكنه أن يصف لك الأدوية أو المراهم المناسبة لتطبيقها على المنطقة المصابة.

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