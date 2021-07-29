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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تشارك في مهرجان التمور الرابع
http://almnatiq.net/?p=1008655
المناطق_الباحة

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في مهرجان التمور الرابع بالمحافظة.
والذي يعنى بزراعة النخيل وتوعية المزارعين ويعرض محاصيل التمور المتنوعة.
وتمثلت مشاركة الهيئة بحضورها الميداني والتوعوي مع التمركز في المهرجان وتوعية مرتاديه .
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، وامتدادًا للتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة. بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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