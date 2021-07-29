هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تشارك في مهرجان التمور الرابع

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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في مهرجان التمور الرابع بالمحافظة.

والذي يعنى بزراعة النخيل وتوعية المزارعين ويعرض محاصيل التمور المتنوعة.

وتمثلت مشاركة الهيئة بحضورها الميداني والتوعوي مع التمركز في المهرجان وتوعية مرتاديه .

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، وامتدادًا للتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة. بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.