النيابة العامة تصدر أمرا بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

المناطق_واس

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية المرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادًا للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الاجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.