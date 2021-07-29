استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” هاني المقبل.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” هاني المقبل.
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