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السفير حفظي يٌقدّم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ألبانيا

السفير حفظي يٌقدّم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ألبانيا
http://almnatiq.net/?p=1008696
المناطق - واس:

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا.
ونقل السفير حفظي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب ألبانيا الشقيق بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار.
من جانبه رحب فخامة الرئيس الألباني بسفير خادم الحرمين الشريفين، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها.

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