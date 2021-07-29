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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1008708

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق وبني حسن والقرى والمندق والمراكز التابعة لها, وعدد من منتزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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