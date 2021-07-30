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الرياض.. توقيف عامل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة قبل تسليمها

الرياض.. توقيف عامل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة قبل تسليمها
http://almnatiq.net/?p=1008745
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام عامل في تطبيقات التوصيل بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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