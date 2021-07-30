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وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”

وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1008749
المناطق - الرياض:

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تعافت جيداً من جائحة كورونا، وإن الإصلاحات التي قامت بها المملكة ساهمت في ذلك بشكل كبير.

وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة قامت بأعمال جيدة ورصينة، فيما يخص قطاعات التأمين والمالية والأعمال، في الربع الأول من هذا العام في مقابل الربع الأول من العام الماضي 2020.

وأضاف أن التكنولوجيا قدمت لنا بيانات من مؤهلين وفي الوقت المناسب، ما ساعدنا في اتخاذ قرارات صائبة خلال الجائحة، إضافة إلى إنشاء الأكاديمية المالية، والاستثمار في القطاع المالي تحت مظلة القطاع المالي بشكل عام، وأن ما أنجز من عمل خدمنا كثيرا، في مواجهة جائحة كورونا.

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