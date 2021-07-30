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الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

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الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
http://almnatiq.net/?p=1008760
المناطق - واس:

أعلنت وزارة السياحة عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس 2021م.

ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

كما يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك “https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home”. كذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق “توكلنا”، وإبرازه لدخول الأماكن العامة.

وأوضحت الوزارة أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون، ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني “روح السعودية” visitsaudi.com.

وبهذه المناسبة صرح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، قائلاً: “نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا”.

وأضاف معاليه: “ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي”.

وكانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من العام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.

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