بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام

المناطق - وكالات:

ابتكر علماء بمركز بحثي أمريكي في بوسطن بماساتشوستس، جهازاً يخدم المكفوفين وضعاف البصر الذين يعتمدون على العصا أو الكلاب المدربة خلال السير؛ حيث يحميهم من الاصطدام ويجنّبهم الأذى.

ويتكون الجهاز وفقاً لـ “ديلي ميل”، من وحدة تسجيل بيانات توضع في حقيبة ظهر بحزام مع كاميرا بزاوية عريضة مثبتة على الحزام، بالإضافة إلى سوارين متصلين بالبلوتوث.

وتقوم الكاميرا المتصلة بوحدة المعالجة بالتقاط الصور وتحليل مخاطر الاصطدام بناءً على الحركة النسبية للأشياء الواردة والمحيطة في مجال رؤية الكاميرا.

وفي حال اكتشاف تصادم وشيك على الجانب الأيسر أو الأيمن فسيهتز سوار المعصم المقابل، أما إذا كان العائق سيؤدي للاصطدام وجهاً لوجه، فعندئذ يحدث اهتزاز في السوارين معاً.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز تم تطبيقه على عدد من المتطوعين من المكفوفين أو ضعاف البصر الذين يستخدمون عصا طويلة أو كلب إرشاد، وقلل الجهاز حـوادث الاصطدام بنسبة 37 %.

ولفتوا إلى أن الجهاز سيعد بديلاً أفضل من العصا الطويلة التي لا تساعد في تحسس المخاطر فوق مستوى الأرض ولا تناسب البيئات المزدحمة، كما أنه سيكون بديلاً أيضاً للكلاب المدربة والتي على الرغم من كونها فعّالة لكنها باهظة التكلفة وليس من السهل الحصول عليها.