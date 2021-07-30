احدث الأخبار

بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة
أبرز المواد
 الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
أبرز المواد
 حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار
أبرز المواد
 وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”
أبرز المواد
 الرياض.. توقيف عامل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة قبل تسليمها
أبرز المواد
 الكويت تسجل 853 إصابة جديدة بفيروس
أبرز المواد
 “بلينكن”: التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى
أبرز المواد
 مطالبات من الكونجرس لبايدن بعدم السماح للرئيس الإيراني المنتخب بدخول البلاد
أبرز المواد
 فيديو.. “الشثري” يوضح حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين
أبرز المواد
 مدني الرياض يسيطر على حريق التهم مستودع كتب بحي الروابي
أبرز المواد
 “الحج” تعيد التأكيد على عدم السماح للأطفال بالجلوس في ساحات المسجد الحرام
أبرز المواد
بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام

بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة

“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة

أبرز المواد
الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

أبرز المواد
حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار

حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار

أبرز المواد

بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام

بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام
http://almnatiq.net/?p=1008767
المناطق - وكالات:

ابتكر علماء بمركز بحثي أمريكي في بوسطن بماساتشوستس، جهازاً يخدم المكفوفين وضعاف البصر الذين يعتمدون على العصا أو الكلاب المدربة خلال السير؛ حيث يحميهم من الاصطدام ويجنّبهم الأذى.  

ويتكون الجهاز وفقاً لـ “ديلي ميل”، من وحدة تسجيل بيانات توضع في حقيبة ظهر بحزام مع كاميرا بزاوية عريضة مثبتة على الحزام، بالإضافة إلى سوارين متصلين بالبلوتوث.  

وتقوم الكاميرا المتصلة بوحدة المعالجة بالتقاط الصور وتحليل مخاطر الاصطدام بناءً على الحركة النسبية للأشياء الواردة والمحيطة في مجال رؤية الكاميرا.   

وفي حال اكتشاف تصادم وشيك على الجانب الأيسر أو الأيمن فسيهتز سوار المعصم المقابل، أما إذا كان العائق سيؤدي للاصطدام وجهاً لوجه، فعندئذ يحدث اهتزاز في السوارين معاً.   

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز تم تطبيقه على عدد من المتطوعين من المكفوفين أو ضعاف البصر الذين يستخدمون عصا طويلة أو كلب إرشاد، وقلل الجهاز حـوادث الاصطدام بنسبة 37 %.  

ولفتوا إلى أن الجهاز سيعد بديلاً أفضل من العصا الطويلة التي لا تساعد في تحسس المخاطر فوق مستوى الأرض ولا تناسب البيئات المزدحمة، كما أنه سيكون بديلاً أيضاً للكلاب المدربة والتي على الرغم من كونها فعّالة لكنها باهظة التكلفة وليس من السهل الحصول عليها.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة

“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة
الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار

حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*