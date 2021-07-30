دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي

المناطق - وكالات:

أوضحت دراسة جديدة عن أن فيروس كورونا المستجد له تأثير على مستوى الذكاء؛ حيث إن مَن يصاب بالفيروس يقل مستوى ذكائه وإدراكه بعد التعافي منه.

وأبرزت الدراسة أن بحثاً أجري على عدد من الأشخاص، ووجد أن الذين تعافوا من الفيروس حصلوا على درجات أقل في اختبارات الذكاء مقارنة بالذين لم يصابوا.

وبيّنت أن مستوى ضعف الأداء المعرفي مرتبط أيضاً بمستوى شدة المرض، فقد ظهر على الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى خلال إصابتهم، حالات عجز أكبر في مستويات الذكاء.

ولفتت إلى أن الباحثين القائمين على الدراسة لا يعرفون الرابط بين الإصابة وانخفاض مستوى الإدراك، كما لم يتوصلوا أيضاً إلى متى من الممكن أن يستمر تأثير ذلك.