الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المناطق - وكالات:

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك، إثر بيانات إيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة.

فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 35082.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أي 0.42 بالمئة مسجلاً 4418.95 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أي 0.11 بالمئة إلى 14778.26 نقطة.