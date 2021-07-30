براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

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أعلنت السفارة البريطانية في الرياض عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات – بمقر السفارة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مستشار تجاري أول.

(Senior Trade Advisor, Defence, and Security Exports )

– مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التأثير والتواصل بثقة مع قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال.

– لاعب فريق قادر على العمل بمبادرته الخاصة وإدارة الآخرين القدرة على العمل والتعاون بفعالية عبر الفرق وأصحاب المصلحة عبر مواقع متعددة.

– مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية ، كتابة وتحدثًا.

– مهارات تنظيمية ممتازة ، بما في ذلك القدرة على تنظيم وترتيب أولويات عبء العمل وتنظيم السجلات والوفاء بالمواعيد النهائية.

– مهارات تقنية قوية ومتمرس في استخدام تطبيقات Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).

نطاق الراتب: (17,763 ريال).

أخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2021م.

2- مدير مكتب.

(Office Manager)

– ما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات من الخبرة الإدارية في العمل في منظمة دولية ، ويفضل أن يكون ذلك مع المشاركة المباشرة في الموارد البشرية.

– مهارات ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية ، كتابةً وتحدثاً.

– خبرة في إدارة فرق متعددة الوظائف.

– القدرة على الحفاظ على مجموعة من الاتصالات لبناء علاقات عمل فعالة.

– سجل حافل في تقديم النتائج إلى مستوى عالٍ ضمن مواعيد نهائية ضيقة. حاسم وهادئ تحت الضغط.

– نهج تعاوني لشراكات الزملاء وأصحاب المصلحة وقادر على تحدي كبار أصحاب المصلحة والتأثير عليهم.

– خبرة في إدارة الموردين والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات.

– مهارات تقنية قوية واجادة تطبيقات Microsoft Office (MS Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Teams).

نطاق الراتب: ( 11,097 ريال).

أخر موعد للتقديم: 08 أغسطس 2021م.

3- مسؤول تجاري (التعليم والتدريب).

(Trade Officer, Education, and Training )

– القدرة على تعدد المهام ومهارات تنظيمية جيدة.

– القدرة على تحديد أولويات عبء العمل والوفاء بالمواعيد النهائية ، والاستجابة بسرعة ومرونة لتلبية الأولويات المتعددة والمتغيرة.

– مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التأثير والتواصل بثقة مع القادة والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال ؛ والتعاون بشكل فعال مع فرق السفارة.

– نهج تعاوني لشراكات الزملاء وأصحاب المصلحة القدرة على تطوير والحفاظ على مجموعة من الاتصالات لبناء علاقات عمل فعالة.

– لاعب فريق قادر على العمل بمبادرته الخاصة.

– تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة.

– مهارات اتصال ممتازة (كتابية وشفوية) باللغة الإنجليزية.

– مهارات قوية في الحاسب الآلي وتطبيقات MS Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).

نطاق الراتب: ( 7,618 ريال).

أخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2021م.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة:

1- مستشار تجاري أول:

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2- مدير مكتب:

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3- مسؤول تجاري:

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