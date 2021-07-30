احدث الأخبار

براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض
أبرز المواد
 “مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي
أبرز المواد
 بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة
أبرز المواد
 الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
أبرز المواد
 حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار
أبرز المواد
 وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”
أبرز المواد
 الرياض.. توقيف عامل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة قبل تسليمها
أبرز المواد
 الكويت تسجل 853 إصابة جديدة بفيروس
أبرز المواد
 “بلينكن”: التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى
أبرز المواد
براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

أبرز المواد
“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي

دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي

أبرز المواد

براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض
http://almnatiq.net/?p=1008778
المناطق_الرياض

أعلنت السفارة البريطانية في الرياض عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بعدة مجالات – بمقر السفارة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مستشار تجاري أول.
(Senior Trade Advisor, Defence, and Security Exports )

– مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التأثير والتواصل بثقة مع قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال.
– لاعب فريق قادر على العمل بمبادرته الخاصة وإدارة الآخرين القدرة على العمل والتعاون بفعالية عبر الفرق وأصحاب المصلحة عبر مواقع متعددة.
– مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية ، كتابة وتحدثًا.
– مهارات تنظيمية ممتازة ، بما في ذلك القدرة على تنظيم وترتيب أولويات عبء العمل وتنظيم السجلات والوفاء بالمواعيد النهائية.
– مهارات تقنية قوية ومتمرس في استخدام تطبيقات Microsoft Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).

  • نطاق الراتب: (17,763 ريال).
  • أخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2021م.

2- مدير مكتب.
(Office Manager)

– ما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات من الخبرة الإدارية في العمل في منظمة دولية ، ويفضل أن يكون ذلك مع المشاركة المباشرة في الموارد البشرية.
– مهارات ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية ، كتابةً وتحدثاً.
– خبرة في إدارة فرق متعددة الوظائف.
– القدرة على الحفاظ على مجموعة من الاتصالات لبناء علاقات عمل فعالة.
– سجل حافل في تقديم النتائج إلى مستوى عالٍ ضمن مواعيد نهائية ضيقة. حاسم وهادئ تحت الضغط.
– نهج تعاوني لشراكات الزملاء وأصحاب المصلحة وقادر على تحدي كبار أصحاب المصلحة والتأثير عليهم.
– خبرة في إدارة الموردين والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات.
– مهارات تقنية قوية واجادة تطبيقات Microsoft Office (MS Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Teams).

  • نطاق الراتب: ( 11,097 ريال).
  • أخر موعد للتقديم: 08 أغسطس 2021م.

3- مسؤول تجاري (التعليم والتدريب).

(Trade Officer, Education, and Training )

– القدرة على تعدد المهام ومهارات تنظيمية جيدة.
– القدرة على تحديد أولويات عبء العمل والوفاء بالمواعيد النهائية ، والاستجابة بسرعة ومرونة لتلبية الأولويات المتعددة والمتغيرة.
– مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التأثير والتواصل بثقة مع القادة والمسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال ؛ والتعاون بشكل فعال مع فرق السفارة.
– نهج تعاوني لشراكات الزملاء وأصحاب المصلحة القدرة على تطوير والحفاظ على مجموعة من الاتصالات لبناء علاقات عمل فعالة.
– لاعب فريق قادر على العمل بمبادرته الخاصة.
– تركيز قوي على العملاء والقدرة على تقديم خدمة عالية الجودة.
– مهارات اتصال ممتازة (كتابية وشفوية) باللغة الإنجليزية.
– مهارات قوية في الحاسب الآلي وتطبيقات MS Office (Outlook و Word و Excel و PowerPoint و Teams).

  • نطاق الراتب: ( 7,618 ريال).
  • أخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2021م.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للسفارة:

1- مستشار تجاري أول:
– ( اضغط هنا )

2- مدير مكتب:
– ( اضغط هنا )

3- مسؤول تجاري:
– ( اضغط هنا )

روابط ذات صلة

“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي

دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*