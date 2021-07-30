احدث الأخبار

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
محليات
 براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض
أبرز المواد
 “مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات
أبرز المواد
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 دراسة توضح أن “كورونا” قد يؤثر على مستوى الذكاء بعد التعافي
أبرز المواد
 بواسطة علماء أمريكيون.. ابتكار جهاز يحمي المكفوفين من الاصطدام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة
أبرز المواد
 الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
أبرز المواد
 حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية بسبب الغبار
أبرز المواد
 وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”
أبرز المواد
 الرياض.. توقيف عامل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة قبل تسليمها
أبرز المواد
 الكويت تسجل 853 إصابة جديدة بفيروس
أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

محليات
براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

براتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف شاغرة بالسفارة البريطانية في الرياض

أبرز المواد
“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

“مرور الطائف” يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

أبرز المواد
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: العلاقة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1008779
المناطق-واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المُتحدة وأهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفدا من معهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بول سليم رئيس المعهد، اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور الحجرف، مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال الأربعين سنة الماضية والمنجزات التي حققها وتعزيز دوره الإيجابي كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما استعرض معاليه، أهداف وأولويات العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الحفاظ على المكتسبات وتعزيز التكامل الاقتصادي على ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021م.
وشدد الأمين العام لدول مجلس التعاون على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات، مطالباً إيران بالكفّ عن سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووقف دعم الجماعات الإرهابية سواءً في اليمن أو في سوريا أو العراق أو لبنان. كما طالب أن تتناول محادثات فيينا سلوك إيران والصواريخ الباليستية بالإضافة إلى برنامجها النووي.
وثمن معالي الأمين العام الدور الذي يقوم به معهد الشرق الأوسط في تعزيز قنوات الحوار وتبادل الرؤي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مهنئاً بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المعهد، مشيداً برؤية المعهد وإستراتيجيته لتعميق وتوسيع عمله كمنصة موثوق بها تعمل على تعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة

“التجارة” تشهر بـ 4 مشاهير “سناب شات” نشروا إعلانات مضللة
الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م

الترحيب بالسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من 1 أغسطس 2021م
وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”

وزير المالية: هذه أبرز القطاعات التي ساهمت في التعافي من جائحة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*