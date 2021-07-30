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طقس حار على شرق ووسط المملكة.. وأمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق

طقس حار على شرق ووسط المملكة.. وأمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1008786
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حار على شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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