تسلبم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية من خادم الحرمين للمجلس الإسلامي السنغافوري

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سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح اليوم, قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمجلس الإسلامي السنغافوري، حيث تسلمها من السفير رئيس المجلس الدكتور محمد علمي موسى, بحضور معالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ماساقوس ذو الكفل والمدير التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري عيسى مسعود.

وأوضح السفير الصالح أن الإهداء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين المملكة وجمهورية سنغافورة وتقديراً لدور المجلس في خدمة الجالية المسلمة في سنغافورة.

من جهته أعرب معالي الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة باسمه ونيابة عن سنغافورة والجالية المسلمة فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تكرمه – حفظه الله – بإهداء قطعة من كسوة الكعبة للمجلس الاسلامي السنغافوري؛ الأمر الذي يشير إلى العلاقة القوية والطويلة الأمد بين جمهورية سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وبين المجلس الإسلامي السنغافوري وسفارة المملكة في سنغافورة والتنسيق والتعاون المستمر بينهم في الموضوعات المشتركة, مرحباً بالمزيد من التعاون الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدّم رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري الدكتور محمد علمي موسى شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية الثمينة التي ستحظى ببالغ التقدير والامتنان من المجلس والجالية المسلمة في سنغافورة.

وفي نهاية اللقاء، قام السفير بتوديع معالي الوزير ماساقوس ذو الكفل ورئيس المجلس الإسلامي السنغافوري بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للمملكة في سنغافورة.