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شؤون الحرمين تنفذ برنامج “نرشدكم بلغتكم” بـ 10 لغات لاستقبال موسم العمرة والمعتمرين

شؤون الحرمين تنفذ برنامج “نرشدكم بلغتكم” بـ 10 لغات لاستقبال موسم العمرة والمعتمرين
http://almnatiq.net/?p=1008793
المناطق - مكة المكرمة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة بزيادة عدد اللغات إلى (10) لغات ضمن برنامج “نرشدكم بلغتكم” لإجابة السائلين، وتجهيز كوادرها المترجمين، وذلك ضمن الأعمال التي تقدمها الإدارة خلال موسم العمرة.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن اللغات التي يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال البرنامج هي: (الإنجليزية، والتركية، والأردية، والفارسية، والفرنسية، والروسية، والملايوية، والبنغالية، والصينية، والهوسا)، إضافة إلى اللغة العربية، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار وترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي عبر الروبوت التوجيهي، والاتصال المرئي، والهواتف المجانية، وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، إضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة عبر المنشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف السلمي أن هذا العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة التي قامت بإرسال عدد من المترجمين للمشاركة في أعمال الترجمة جنباً إلى جنب مع مترجمي الإدارة.

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