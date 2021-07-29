احدث الأخبار

أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 اليوم .. نهائيات كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تنطلق ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود
الرياضة
 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يونيو .. 96 % منها ذات استثمار وطني
أبرز المواد
 نجوم “الجوزاء” تعود إلى سماء الفجر
منوعات
 شؤون الحرمين تنفذ برنامج “نرشدكم بلغتكم” بـ 10 لغات لاستقبال موسم العمرة والمعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 تسلبم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية من خادم الحرمين للمجلس الإسلامي السنغافوري
أبرز المواد
 الرئيس التونسي يجدّد حرصه على تطبيق القانون والدستور واحترام الحقوق والحريات
دولي
 أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجّل 31117 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق في جازان
منطقة جازان
 طقس حار على شرق ووسط المملكة.. وأمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق
أبرز المواد
أمطار غزيرة على منطقة عسير

أمطار غزيرة على منطقة عسير

منطقة عسير
رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
اليوم .. نهائيات كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تنطلق ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود

اليوم .. نهائيات كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تنطلق ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود

الرياضة
79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يونيو .. 96 % منها ذات استثمار وطني

79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يونيو .. 96 % منها ذات استثمار وطني

أبرز المواد

نجوم “الجوزاء” تعود إلى سماء الفجر

نجوم “الجوزاء” تعود إلى سماء الفجر
http://almnatiq.net/?p=1008794
المناطق - الرياض

يرصد بسماء الوطن العربي في أواخر يوليو ومطلع أغسطس من كل عام عودة نجوم الجبار “اورايون” أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد أن كانت خلف الشمس من منظورنا على الأرض، فقبل شروق الشمس الجمعة ( 30 يوليو 2021م ) ببضع ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي، إضافة لذلك يمكن رؤية “نجم الدبران” بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.
تظهر نجوم الجبار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.

روابط ذات صلة

فيديو.. “الشثري” يوضح حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين

فيديو.. “الشثري” يوضح حكم قراءة الأدعية من الجوال في الصلاة دون رفع اليدين
رسميًا.. “الأهلي” يتعاقد مع “أليوسكي” (فيديو)

رسميًا.. “الأهلي” يتعاقد مع “أليوسكي” (فيديو)
هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟ «المصلح» يجيب

هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟ «المصلح» يجيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*