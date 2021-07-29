نجوم “الجوزاء” تعود إلى سماء الفجر

المناطق - الرياض

يرصد بسماء الوطن العربي في أواخر يوليو ومطلع أغسطس من كل عام عودة نجوم الجبار “اورايون” أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد أن كانت خلف الشمس من منظورنا على الأرض، فقبل شروق الشمس الجمعة ( 30 يوليو 2021م ) ببضع ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي، إضافة لذلك يمكن رؤية “نجم الدبران” بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

تظهر نجوم الجبار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.