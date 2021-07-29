اليوم .. نهائيات كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني تنطلق ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود

المناطق - الرياض

تنطلق اليوم الجمعة منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس جماهير أندية دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، التي تقام افتراضياً في لعبة FIFA 21 تحت مظلة مبادرة لاعبون بلا حدود، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وكانت المرحلة التمهيدية قد شهدت مشاركة الآلاف من اللاعبين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط الذين قاموا بالتسجيل في بطولات أنديتهم المفضلة، وخاضوا العديد من المواجهات قبل أن يجري تحديد بطل واحد لتمثيل كل فريق من فرق دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من البطولة عن العديد من المواجهات المرتقبة، حيث سيواجه “TheBossWillz” ممثل نادي الهلال خصمه “IbroOvic” ممثل نادي الطائي الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الممتازة، وسيتواجه “AhugeMO” ممثل نادي الشباب مع نظيره “Sko_O_o” ممثل نادي الفيحاء العائد كذلك لدوري الأمير محمد بن سلمان، وسيلعب “MoJabri” ممثل نادي الاتحاد أمام ” ” Jok3Rs_Sممثل نادي الحزم الفائز بلقب وبطولة دوري الدرجة الأولى، في حين سيلعب “RedxDevil80” ممثل نادي أبها ضد “iiTMBS” ممثل نادي التعاون، وممثل نادي الاتفاق “Rz95x” ضد ممثل نادي الباطن “Abodi_Khiel”، وممثل نادي النصر “ReversedSadness” ضد ممثل نادي ضمك “Abody9bor3i”، وممثل نادي الفتح “enjoypep14” ضد ممثل الرائد “iOs-ma”، وأخيراً ممثل نادي الأهلي “RaymoondR” ضد ممثل نادي الفيصلي “xVamoos”.

وستُلعب مرحلة النهائيات التي تنطلق في الساعة السادسة مساءً بنظام الإقصاء، الأمر الذي سيضيف الكثير من الحماس والتشويق للمنافسات التي ستنقل في بث مباشر عبر قنوات لاعبون بلا حدود في مختلف المنصات، مع وجود استوديو تحليلي افتراضي وتعليق مباشر لبعض المواجهات بأصوات أسماء شهيرة في عالم الرياضة الإلكترونية ولعبة FIFA 21 تحديداً.

الجدير بالذكر أن مبادرة لاعبون بلا حدود والتي تقام للعام الثاني على التوالي تحت شعار “عالم واحد: جسد واحد” كانت قد خصصت مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كمجموع جوائز خيرية ضمن منافسات النخبة التي اختتمت مؤخراً، حيث عاد ريع جميع الجوائز الخيرية لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بمنحها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات العالمية التي تساهم في تقديم اللقاح للدول المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.

وتستمر ضمن مبادرة لاعبون بلا حدود “منافسات البطولات المجتمعية” لعشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية، حيث يمكنهم أيضاً الإسهام بالتبرع بمبالغ خيرية ضمن مختلف المواجهات “الماراثون” و “لعبة الأسبوع” و “اللعب المستمر” في مختلف الألعاب والتي انطلقت مطلع الشهر الماضي ومازال التسجيل متاحاً للجميع للمشاركة بها. وعلى الراغبين بالتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com ، كما يمكن متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات “تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش”.